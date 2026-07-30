DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Healthineers-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Siemens Healthineers-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Siemens Healthineers-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen Siemens Healthineers-Anteile an diesem Tag bei 49,49 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Siemens Healthineers-Aktie investiert, befänden sich nun 20,206 Siemens Healthineers-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.07.2026 gerechnet (37,54 EUR), wäre die Investition nun 758,54 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 24,15 Prozent.

Der Siemens Healthineers-Wert an der Börse wurde auf 40,20 Mrd. Euro beziffert. Das Siemens Healthineers-Papier wurde am 16.03.2018 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Siemens Healthineers-Papiers auf 29,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at