Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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Rentable Siemens Healthineers-Anlage? 24.09.2026 10:03:25

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Healthineers-Investment von vor einem Jahr verloren

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Healthineers-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Siemens Healthineers-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Siemens Healthineers-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Siemens Healthineers-Aktie an diesem Tag 46,43 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Siemens Healthineers-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,154 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.09.2026 80,12 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,20 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 19,88 Prozent.

Siemens Healthineers markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 41,89 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Siemens Healthineers-Papiere fand am 16.03.2018 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Siemens Healthineers-Anteils belief sich damals auf 29,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Siemens AG

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