Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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Performance im Blick 27.08.2026 10:03:21

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Healthineers von vor einem Jahr verloren

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Healthineers von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Siemens Healthineers-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das Siemens Healthineers-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Siemens Healthineers-Aktie bei 47,19 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Siemens Healthineers-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 211,909 Anteilen. Die gehaltenen Siemens Healthineers-Aktien wären am 26.08.2026 8 319,56 EUR wert, da der Schlussstand 39,26 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 16,80 Prozent abgenommen.

Siemens Healthineers markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 44,43 Mrd. Euro. Siemens Healthineers-Anteile wurde am 16.03.2018 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Siemens Healthineers-Papiers bei 29,10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: testing / Shutterstock.com

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