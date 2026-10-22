DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Healthineers von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Siemens Healthineers-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 22.10.2025 wurde die Siemens Healthineers-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Siemens Healthineers-Anteile bei 49,34 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 20,268 Siemens Healthineers-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.10.2026 845,36 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 41,71 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 15,46 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Siemens Healthineers belief sich jüngst auf 46,38 Mrd. Euro. Der Siemens Healthineers-Börsengang fand am 16.03.2018 an der Börse XETRA statt. Das Siemens Healthineers-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 29,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at