Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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Langfristige Anlage 14.05.2026 10:03:37

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor 3 Jahren bedeutet

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Siemens Healthineers-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Siemens Healthineers-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Siemens Healthineers-Aktie bei 53,76 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 186,012 Siemens Healthineers-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 311,38 EUR, da sich der Wert einer Siemens Healthineers-Aktie am 13.05.2026 auf 33,93 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 36,89 Prozent eingebüßt.

Siemens Healthineers markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 37,94 Mrd. Euro. Siemens Healthineers-Anteile wurde am 16.03.2018 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Siemens Healthineers-Aktie belief sich damals auf 29,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Siemens AG

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