DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor 3 Jahren bedeutet

Das Siemens Healthineers-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Siemens Healthineers-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 49,58 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20,169 Siemens Healthineers-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 690,80 EUR, da sich der Wert eines Siemens Healthineers-Papiers am 08.07.2026 auf 34,25 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 30,92 Prozent.

Siemens Healthineers markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 39,45 Mrd. Euro. Das Siemens Healthineers-Papier wurde am 16.03.2018 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Siemens Healthineers-Anteils lag damals bei 29,10 EUR.

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Redaktion finanzen.at