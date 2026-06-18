DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Siemens Healthineers-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Siemens Healthineers-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 49,99 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Siemens Healthineers-Aktie investiert, befänden sich nun 20,004 Siemens Healthineers-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.06.2026 gerechnet (34,65 EUR), wäre die Investition nun 693,14 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 30,69 Prozent verringert.

Der Marktwert von Siemens Healthineers betrug jüngst 39,51 Mrd. Euro. Am 16.03.2018 wurden Siemens Healthineers-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ein Siemens Healthineers-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 29,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at