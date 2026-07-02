Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Rentable Siemens Healthineers-Anlage?
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02.07.2026 10:03:41
DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor einem Jahr eingebracht
Am 02.07.2025 wurde das Siemens Healthineers-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Siemens Healthineers-Papiers betrug an diesem Tag 47,42 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Siemens Healthineers-Aktie investiert, befänden sich nun 2,109 Siemens Healthineers-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.07.2026 gerechnet (34,48 EUR), wäre die Investition nun 72,71 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 27,29 Prozent.
Siemens Healthineers wurde am Markt mit 38,28 Mrd. Euro bewertet. Am 16.03.2018 wagte die Siemens Healthineers-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs der Siemens Healthineers-Aktie lag damals bei 29,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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