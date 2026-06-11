DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde die Siemens Healthineers-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Siemens Healthineers-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 52,34 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,911 Siemens Healthineers-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 67,06 EUR, da sich der Wert einer Siemens Healthineers-Aktie am 10.06.2026 auf 35,10 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 32,94 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Siemens Healthineers belief sich zuletzt auf 39,27 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Siemens Healthineers-Aktie fand am 16.03.2018 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Siemens Healthineers-Anteils bei 29,10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at