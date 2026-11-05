Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Siemens Healthineers-Investment im Blick
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05.11.2026 10:03:20
DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Siemens Healthineers-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 60,22 EUR. Bei einem Siemens Healthineers-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,661 Siemens Healthineers-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2026 gerechnet (44,85 EUR), wäre die Investition nun 74,48 EUR wert. Damit wäre die Investition 25,52 Prozent weniger wert.
Insgesamt war Siemens Healthineers zuletzt 48,52 Mrd. Euro wert. Am 16.03.2018 fand der erste Handelstag des Siemens Healthineers-Papiers an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Siemens Healthineers-Papiers lag damals bei 29,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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