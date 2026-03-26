Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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Lohnende Siemens Healthineers-Anlage? 26.03.2026 10:03:29

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Siemens Healthineers eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Siemens Healthineers-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 46,43 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Siemens Healthineers-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,538 Siemens Healthineers-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 792,16 EUR, da sich der Wert eines Siemens Healthineers-Papiers am 25.03.2026 auf 36,78 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20,78 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Siemens Healthineers belief sich zuletzt auf 41,08 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Siemens Healthineers-Papiere an der Börse XETRA war der 16.03.2018. Damals wurde der erste Kurs eines Siemens Healthineers-Anteils bei 29,10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: testing / Shutterstock.com

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