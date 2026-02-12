Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Siemens Healthineers-Anlage
|
12.02.2026 10:03:36
DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Siemens Healthineers-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 57,24 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Siemens Healthineers-Aktie investiert, befänden sich nun 17,470 Siemens Healthineers-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.02.2026 700,56 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 40,10 EUR belief. Damit wäre die Investition 29,94 Prozent weniger wert.
Siemens Healthineers war somit zuletzt am Markt 45,63 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der Siemens Healthineers-Papiere fand am 16.03.2018 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Siemens Healthineers-Aktie lag beim Börsengang bei 29,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
