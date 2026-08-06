Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Siemens Healthineers-Anlage unter der Lupe
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06.08.2026 10:03:55
DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor 3 Jahren bedeutet
Am 06.08.2023 wurden Siemens Healthineers-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 49,29 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Siemens Healthineers-Aktie investiert hat, hat nun 202,881 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 961,05 EUR, da sich der Wert eines Siemens Healthineers-Anteils am 05.08.2026 auf 39,24 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 20,39 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 43,65 Mrd. Euro. Am 16.03.2018 wurden Siemens Healthineers-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Siemens Healthineers-Papiers lag damals bei 29,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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