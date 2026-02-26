DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Siemens Healthineers-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Siemens Healthineers-Papier an diesem Tag bei 45,83 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,182 Siemens Healthineers-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 91,08 EUR, da sich der Wert eines Siemens Healthineers-Papiers am 25.02.2026 auf 41,74 EUR belief. Mit einer Performance von -8,92 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Siemens Healthineers erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 46,91 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Siemens Healthineers-Aktie fand am 16.03.2018 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Siemens Healthineers-Papiers wurde der Erstkurs mit 29,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at