DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte eine Siemens Healthineers-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Siemens Healthineers-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 3 Jahren wurde die Siemens Healthineers-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Siemens Healthineers-Anteile bei 51,04 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,959 Siemens Healthineers-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 74,28 EUR, da sich der Wert eines Siemens Healthineers-Anteils am 18.03.2026 auf 37,91 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 25,72 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Siemens Healthineers belief sich jüngst auf 42,34 Mrd. Euro. Die Siemens Healthineers-Aktie ging am 16.03.2018 an die Börse XETRA. Ein Siemens Healthineers-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 29,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at