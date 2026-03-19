Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Rentabler Siemens Healthineers-Einstieg?
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19.03.2026 10:04:12
DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte eine Siemens Healthineers-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde die Siemens Healthineers-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Siemens Healthineers-Anteile bei 51,04 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,959 Siemens Healthineers-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 74,28 EUR, da sich der Wert eines Siemens Healthineers-Anteils am 18.03.2026 auf 37,91 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 25,72 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Siemens Healthineers belief sich jüngst auf 42,34 Mrd. Euro. Die Siemens Healthineers-Aktie ging am 16.03.2018 an die Börse XETRA. Ein Siemens Healthineers-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 29,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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