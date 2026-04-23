Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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Langfristige Anlage 23.04.2026 10:03:25

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren angefallen

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Siemens Healthineers-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Siemens Healthineers-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Siemens Healthineers-Papier bei 48,14 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Siemens Healthineers-Aktie investierten, hätten nun 207,727 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Siemens Healthineers-Papiers auf 36,87 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 658,91 EUR wert. Damit wäre die Investition 23,41 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 42,51 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Siemens Healthineers-Papiere fand am 16.03.2018 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Siemens Healthineers-Aktie auf 29,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Siemens AG

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