DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Siemens Healthineers-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von DAX 40-Titel Siemens Healthineers am 05.02.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 1,00 EUR je Aktie beschlossen. Damit wurde die Siemens Healthineers-Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 5,26 Prozent erhöht. 1,07 Mrd. EUR werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Damit wurde die Siemens Healthineers-Gesamtdividendenausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 0,282 Prozent erhöht.

Siemens Healthineers- Dividendenrendite im Blick

Die Siemens Healthineers-Aktie beendete den Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 42,60 EUR. Der Dividendenabschlag auf das Siemens Healthineers-Papier erfolgt am 06.02.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Siemens Healthineers-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anteilseigner ausgezahlt. Die Siemens Healthineers-Aktie verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 2,17 Prozent. Die Dividendenrendite ist somit im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Damals betrug sie noch 1,76 Prozent.

Siemens Healthineers-Aktienkurs verglichen mit realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Siemens Healthineers-Kurs via XETRA um 13,19 Prozent verringert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Plus von 6,31 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Siemens Healthineers

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 1,06 EUR. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Erhöhung auf 2,56 Prozent bedeuten.

Schlüsseldaten von Dividenden-Titel Siemens Healthineers

Die Börsenbewertung des DAX 40-Unternehmens Siemens Healthineers beläuft sich aktuell auf 47,576 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie Siemens Healthineers verfügt über ein KGV von aktuell 24,04. Der Umsatz von Siemens Healthineers belief sich in 2025 auf 23,375 Mrd. EUR. Das EPS summierte sich derweil auf 1,91 EUR.

Redaktion finanzen.at