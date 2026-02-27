Symrise Aktie
DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Symrise von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Symrise-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Symrise-Papier 58,84 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Symrise-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,995 Symrise-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 76,60 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 301,84 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30,18 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Symrise eine Marktkapitalisierung von 10,61 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
