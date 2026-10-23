Symrise Aktie

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WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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Lohnende Symrise-Anlage? 23.10.2026 10:03:37

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Symrise von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Symrise von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Symrise-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Symrise-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Symrise-Papier bei 90,98 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Symrise-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 109,914 Symrise-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Symrise-Papiers auf 102,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 244,23 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,44 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Symrise belief sich jüngst auf 13,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Symrise

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