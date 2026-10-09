Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Lukrative Symrise-Anlage?
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09.10.2026 10:04:05
DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel hätte eine Investition in Symrise von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Symrise-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 63,88 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,565 Symrise-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 08.10.2026 142,36 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 90,94 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 42,36 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Symrise betrug jüngst 12,49 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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