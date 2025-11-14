Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Symrise-Investition
|
14.11.2025 10:03:43
DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel hätte eine Investition in Symrise von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurden Symrise-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Symrise-Papier an diesem Tag 104,35 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Symrise-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 95,831 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Symrise-Papiere wären am 13.11.2025 7 032,10 EUR wert, da der Schlussstand 73,38 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 29,68 Prozent.
Zuletzt verbuchte Symrise einen Börsenwert von 10,28 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Symrise
Nachrichten zu Symrise AGmehr Nachrichten
|
12.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX startet im Plus (finanzen.at)
|
12.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
11.11.25
|Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Symrise-Aktie mit Neutral (finanzen.at)
|
11.11.25