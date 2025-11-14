DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel hätte eine Investition in Symrise von vor einem Jahr gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Symrise-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Symrise-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Symrise-Papier an diesem Tag 104,35 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Symrise-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 95,831 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Symrise-Papiere wären am 13.11.2025 7 032,10 EUR wert, da der Schlussstand 73,38 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 29,68 Prozent.

Zuletzt verbuchte Symrise einen Börsenwert von 10,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at