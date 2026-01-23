DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Symrise-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Symrise-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Symrise-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 101,15 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 98,863 Symrise-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 218,98 EUR, da sich der Wert eines Symrise-Papiers am 22.01.2026 auf 73,02 EUR belief. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 7 218,98 EUR entspricht einer negativen Performance von 27,81 Prozent.

Zuletzt verbuchte Symrise einen Börsenwert von 10,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at