Frühe Anlage 23.01.2026 10:04:02

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Symrise-Investment von vor 5 Jahren verloren

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Symrise-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Symrise-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Symrise-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 101,15 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 98,863 Symrise-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 218,98 EUR, da sich der Wert eines Symrise-Papiers am 22.01.2026 auf 73,02 EUR belief. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 7 218,98 EUR entspricht einer negativen Performance von 27,81 Prozent.

Zuletzt verbuchte Symrise einen Börsenwert von 10,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

