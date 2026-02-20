DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Symrise-Investment von vor 5 Jahren verloren

Symrise Aktie
Die Symrise-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 101,05 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Symrise-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,990 Symrise-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.02.2026 gerechnet (74,94 EUR), wäre das Investment nun 74,16 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 25,84 Prozent gleich.
Der Symrise-Wert an der Börse wurde auf 10,36 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
