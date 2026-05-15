Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Langfristige Investition
|
15.05.2026 10:03:59
DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Symrise-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurde das Symrise-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Symrise-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 103,85 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,963 Symrise-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.05.2026 auf 74,34 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 71,58 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -28,42 Prozent.
Der Börsenwert von Symrise belief sich jüngst auf 10,35 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Symrise
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