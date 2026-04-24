Symrise Aktie

Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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Hochrechnung 24.04.2026 10:03:40

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Symrise von vor 10 Jahren verdient

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Symrise von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Symrise-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Symrise-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 59,91 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Symrise-Aktie investiert, befänden sich nun 1,669 Symrise-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.04.2026 gerechnet (73,96 EUR), wäre das Investment nun 123,45 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 23,45 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Symrise belief sich zuletzt auf 10,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Symrise

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