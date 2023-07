DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Symrise-Investment eingefahren

Wer vor Jahren in Symrise eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Symrise-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Symrise-Anteile bei 111,45 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Symrise-Aktie investierten, hätten nun 8,973 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 893,14 EUR, da sich der Wert einer Symrise-Aktie am 27.07.2023 auf 99,54 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 10,69 Prozent verringert.

Symrise wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,54 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at