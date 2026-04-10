Symrise Aktie

Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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Langfristige Performance 10.04.2026 10:03:36

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Symrise-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA feiertags-bedingt kein Handel mit dem Symrise-Papier statt. Der Schlusskurs der Symrise-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 102,85 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,723 Symrise-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Symrise-Papiers auf 72,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 703,94 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 29,61 Prozent abgenommen.

Symrise wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,28 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Symrise

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