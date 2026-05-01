DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA feiertags-bedingt kein Handel mit der Symrise-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 101,55 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Symrise-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 9,847 Symrise-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 740,92 EUR, da sich der Wert eines Symrise-Papiers am 30.04.2026 auf 75,24 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,91 Prozent verringert.

Der Marktwert von Symrise betrug jüngst 10,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at