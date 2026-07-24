Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Symrise-Performance im Blick
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24.07.2026 10:03:37
DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde das Symrise-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 88,22 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 11,335 Symrise-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.07.2026 auf 85,58 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 970,07 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 2,99 Prozent vermindert.
Der Symrise-Wert an der Börse wurde auf 12,29 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Symrise
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