Symrise Aktie

Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Symrise-Performance im Blick 24.07.2026 10:03:37

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor einem Jahr bedeutet

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Symrise-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das Symrise-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 88,22 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 11,335 Symrise-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.07.2026 auf 85,58 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 970,07 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 2,99 Prozent vermindert.

Der Symrise-Wert an der Börse wurde auf 12,29 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Symrise

Nachrichten zu Symrise AG

mehr Nachrichten