Symrise Aktie

Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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Performance im Blick 31.07.2026 10:03:59

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Symrise-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Symrise-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Symrise eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Symrise-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Symrise-Anteile an diesem Tag 99,38 EUR wert. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Symrise-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 100,624 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 30.07.2026 9 243,31 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 91,86 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,57 Prozent verringert.

Am Markt war Symrise jüngst 12,45 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Symrise

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