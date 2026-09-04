Symrise Aktie

Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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Symrise-Anlage im Blick 04.09.2026 10:03:59

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Symrise-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Symrise-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Symrise-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Symrise-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 119,95 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,337 Symrise-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 762,65 EUR, da sich der Wert einer Symrise-Aktie am 03.09.2026 auf 91,48 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 23,73 Prozent eingebüßt.

Symrise erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Symrise

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01.09.26 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
10.08.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
07.08.26 Symrise Kaufen DZ BANK
03.08.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
31.07.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
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