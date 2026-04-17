Symrise Aktie

Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Symrise-Anlage? 17.04.2026 10:03:58

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Symrise-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Symrise-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Symrise-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Symrise-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Symrise-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 108,95 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Symrise-Papier investiert hätte, hätte er nun 91,785 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.04.2026 auf 75,32 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 913,26 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 30,87 Prozent.

Der Marktwert von Symrise betrug jüngst 10,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Symrise

Nachrichten zu Symrise AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Symrise AG

mehr Analysen
09.04.26 Symrise Buy Deutsche Bank AG
30.03.26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
27.03.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.03.26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
26.03.26 Symrise Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Symrise AG 77,12 2,66% Symrise AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen