DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Symrise-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Symrise-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Symrise-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 108,95 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Symrise-Papier investiert hätte, hätte er nun 91,785 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.04.2026 auf 75,32 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 913,26 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 30,87 Prozent.

Der Marktwert von Symrise betrug jüngst 10,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at