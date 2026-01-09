DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Symrise-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Symrise-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Symrise-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 98,98 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,010 Symrise-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.01.2026 auf 69,46 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70,18 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 29,82 Prozent verringert.

Symrise wurde am Markt mit 9,61 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at