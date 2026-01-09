Symrise Aktie

Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 09.01.2026 10:05:10

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Symrise-Investment von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Symrise-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Symrise-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Symrise-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 98,98 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,010 Symrise-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.01.2026 auf 69,46 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70,18 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 29,82 Prozent verringert.

Symrise wurde am Markt mit 9,61 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Symrise

Nachrichten zu Symrise AG

mehr Nachrichten