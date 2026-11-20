Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Symrise-Investition im Blick
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20.11.2026 10:03:33
DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Symrise von vor 3 Jahren angefallen
Am 20.11.2023 wurde die Symrise-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Symrise-Anteile bei 97,04 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Symrise-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,031 Symrise-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Symrise-Aktie auf 95,26 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98,17 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 1,83 Prozent gleich.
Der Marktwert von Symrise betrug jüngst 12,71 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Symrise
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