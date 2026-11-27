Vor Jahren in Symrise eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Symrise-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Symrise-Aktie bei 125,35 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Symrise-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,978 Symrise-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2026 auf 97,18 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 775,27 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 22,47 Prozent abgenommen.

Symrise markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at