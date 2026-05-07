DAX 40-Titel Symrise-Aktie: Über diese Dividende können sich Symrise-Anleger freuen

Im Zuge der Hauptversammlung von DAX 40-Titel Symrise am 06.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1,25 EUR je Aktie vereinbart. Die Dividende ist somit im Vergleich zum Vorjahr 4,17 Prozent gestiegen. Die Gesamtausschüttung von Symrise beziffert sich auf 167,73 Mio. EUR. Damit wurde die Symrise-Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 9,09 Prozent erhöht.

Entwicklung der Dividendenrendite

Schlussendlich notierte der Symrise-Titel am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 75,90 EUR. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Symrise wird das Symrise-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Symrise-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenausschüttung an die Symrise-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Symrise-Anteilsscheins 1,81 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Zunahme der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,17 Prozent.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Symrise-Kurs via XETRA 30,78 Prozent nach unten entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -27,06 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie Symrise

Für 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 1,32 EUR. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1,76 Prozent fallen.

Wichtigste Eckdaten von Symrise

Der Börsenwert des DAX 40-Unternehmens Symrise beläuft sich aktuell auf 10,461 Mrd. EUR. Das KGV von Symrise beträgt aktuell 38,61. 2025 setzte Symrise 4,954 Mrd. EUR um und erzielte ein EPS von 1,78 EUR.

Redaktion finanzen.at