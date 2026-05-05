Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Lohnende Volkswagen (VW) vz-Anlage?
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05.05.2026 10:03:51
DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volkswagen (VW) vz von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Volkswagen (VW) vz-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 127,16 EUR. Bei einem Volkswagen (VW) vz-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 78,641 Volkswagen (VW) vz-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 83,80 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 6 590,12 EUR wert. Damit wäre die Investition um 34,10 Prozent gesunken.
Volkswagen (VW) vz markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 42,62 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Steve Mann / Shutterstock.com
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