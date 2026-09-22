Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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Volkswagen (VW) vz-Anlage unter der Lupe 22.09.2026 10:03:35

DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volkswagen (VW) vz von vor 3 Jahren gekostet

DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volkswagen (VW) vz von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in Volkswagen (VW) vz-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Volkswagen (VW) vz-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 114,48 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Volkswagen (VW) vz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,735 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 74,98 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 654,96 EUR wert. Damit wäre die Investition 34,50 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) vz belief sich zuletzt auf 37,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: hans engbers / Shutterstock.com

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