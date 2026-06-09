Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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Lohnendes Volkswagen (VW) vz-Investment? 09.06.2026 10:04:08

DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Volkswagen (VW) vz-Investment von vor 5 Jahren verloren

DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Volkswagen (VW) vz-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Volkswagen (VW) vz-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Volkswagen (VW) vz-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Volkswagen (VW) vz-Papier an diesem Tag bei 231,00 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,329 Volkswagen (VW) vz-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 08.06.2026 auf 87,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 380,52 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 61,95 Prozent verkleinert.

Volkswagen (VW) vz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 44,33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel L Photo and Video / Shutterstock.om

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