DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Volkswagen (VW) vz-Investment von vor 5 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Volkswagen (VW) vz-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Volkswagen (VW) vz-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Volkswagen (VW) vz-Anteile bei 206,25 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Volkswagen (VW) vz-Aktie investierten, hätten nun 48,485 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Volkswagen (VW) vz-Aktien wären am 06.07.2026 3 660,61 EUR wert, da der Schlussstand 75,50 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 63,39 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Volkswagen (VW) vz zuletzt 38,17 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at