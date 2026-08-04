Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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Lohnende Volkswagen (VW) vz-Anlage? 04.08.2026 10:03:42

DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Volkswagen (VW) vz-Investment von vor 5 Jahren verloren

DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Volkswagen (VW) vz-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Volkswagen (VW) vz-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Volkswagen (VW) vz-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie betrug an diesem Tag 204,20 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Volkswagen (VW) vz-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,490 Volkswagen (VW) vz-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.08.2026 gerechnet (76,30 EUR), wäre die Investition nun 37,37 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 62,63 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Volkswagen (VW) vz belief sich zuletzt auf 38,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: FotograFFF / Shutterstock.com

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