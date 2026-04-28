DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Volkswagen (VW) vz-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Volkswagen (VW) vz-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Volkswagen (VW) vz-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Volkswagen (VW) vz-Anteile an diesem Tag bei 98,42 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Volkswagen (VW) vz-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 10,161 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 885,39 EUR, da sich der Wert einer Volkswagen (VW) vz-Aktie am 27.04.2026 auf 87,14 EUR belief. Damit wäre die Investition 11,46 Prozent weniger wert.

Am Markt war Volkswagen (VW) vz jüngst 44,24 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at