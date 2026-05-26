DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volkswagen (VW) vz von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Volkswagen (VW) vz-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde die Volkswagen (VW) vz-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Volkswagen (VW) vz-Papier bei 95,82 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Volkswagen (VW) vz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 104,362 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 490,71 EUR, da sich der Wert eines Volkswagen (VW) vz-Anteils am 25.05.2026 auf 90,94 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,09 Prozent verringert.

Alle Volkswagen (VW) vz-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 45,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at