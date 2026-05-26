Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Volkswagen (VW) vz-Anlage unter der Lupe
|
26.05.2026 10:03:47
DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volkswagen (VW) vz von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde die Volkswagen (VW) vz-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Volkswagen (VW) vz-Papier bei 95,82 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Volkswagen (VW) vz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 104,362 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 490,71 EUR, da sich der Wert eines Volkswagen (VW) vz-Anteils am 25.05.2026 auf 90,94 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,09 Prozent verringert.
Alle Volkswagen (VW) vz-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 45,93 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
09:28
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
25.05.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
25.05.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
25.05.26