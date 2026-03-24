DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Volkswagen (VW) vz von vor 10 Jahren eingebracht

Volkswagen (VW) vz-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Volkswagen (VW) vz-Papier an diesem Tag 114,85 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Volkswagen (VW) vz-Papier investiert hätte, hätte er nun 87,070 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 496,73 EUR, da sich der Wert einer Volkswagen (VW) vz-Aktie am 23.03.2026 auf 86,10 EUR belief. Mit einer Performance von -25,03 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Volkswagen (VW) vz betrug jüngst 44,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at