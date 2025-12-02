Volkswagen Aktie

Volkswagen (VW) vz-Performance 02.12.2025 10:03:57

DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Volkswagen (VW) vz-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Volkswagen (VW) vz-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Volkswagen (VW) vz-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Volkswagen (VW) vz-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 126,95 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Volkswagen (VW) vz-Aktie investierten, hätten nun 78,771 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 840,88 EUR, da sich der Wert eines Volkswagen (VW) vz-Anteils am 01.12.2025 auf 99,54 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 21,59 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Volkswagen (VW) vz eine Marktkapitalisierung von 50,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

27.11.25 Volkswagen Halten DZ BANK
26.11.25 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.11.25 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.25 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Volkswagen (VW) AG Vz. 100,20 1,15% Volkswagen (VW) AG Vz.

