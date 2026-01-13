DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Volkswagen (VW) vz von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Volkswagen (VW) vz-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Das Volkswagen (VW) vz-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 125,10 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Volkswagen (VW) vz-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,994 Volkswagen (VW) vz-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 102,50 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 819,34 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 18,07 Prozent verkleinert.

Volkswagen (VW) vz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 51,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at