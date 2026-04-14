Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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Volkswagen (VW) vz-Performance im Blick 14.04.2026 10:03:52

DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Volkswagen (VW) vz von vor 5 Jahren bedeutet

DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Volkswagen (VW) vz von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Volkswagen (VW) vz-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 234,10 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Volkswagen (VW) vz-Aktie investiert, befänden sich nun 42,717 Volkswagen (VW) vz-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 751,39 EUR, da sich der Wert einer Volkswagen (VW) vz-Aktie am 13.04.2026 auf 87,82 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 62,49 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Volkswagen (VW) vz belief sich jüngst auf 45,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Teerapun / Shutterstock.com

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