Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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Hochrechnung 23.06.2026 10:04:02

DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Volkswagen (VW) vz von vor einem Jahr bedeutet

DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Volkswagen (VW) vz von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Volkswagen (VW) vz-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 23.06.2025 wurde das Volkswagen (VW) vz-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 87,04 EUR. Bei einem Volkswagen (VW) vz-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,149 Volkswagen (VW) vz-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.06.2026 auf 80,32 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 92,28 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 7,72 Prozent.

Am Markt war Volkswagen (VW) vz jüngst 40,35 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

Volkswagen (VW) AG Vz. 78,08 -2,33% Volkswagen (VW) AG Vz.

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