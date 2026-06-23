Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Hochrechnung
|
23.06.2026 10:04:02
DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Volkswagen (VW) vz von vor einem Jahr bedeutet
Am 23.06.2025 wurde das Volkswagen (VW) vz-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 87,04 EUR. Bei einem Volkswagen (VW) vz-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,149 Volkswagen (VW) vz-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.06.2026 auf 80,32 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 92,28 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 7,72 Prozent.
Am Markt war Volkswagen (VW) vz jüngst 40,35 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
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|STOXX-Handel Euro STOXX 50 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
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|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
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17:59
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
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15:59
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Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|07:33
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|08.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.05.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|08.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.05.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|25.05.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|08.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.05.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|78,08
|-2,33%
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