Volkswagen Aktie

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WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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Volkswagen (VW) vz-Investmentbeispiel 13.10.2026 10:03:47

DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Volkswagen (VW) vz von vor einem Jahr bedeutet

DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Volkswagen (VW) vz von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Volkswagen (VW) vz-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem Volkswagen (VW) vz-Papier statt. Der Schlusskurs des Volkswagen (VW) vz-Papiers betrug an diesem Tag 89,04 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 11,231 Volkswagen (VW) vz-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 68,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 768,19 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23,18 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Volkswagen (VW) vz belief sich zuletzt auf 34,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: hans engbers / Shutterstock.com

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13.10.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

Volkswagen (VW) AG Vz. 67,42 0,63% Volkswagen (VW) AG Vz.

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