Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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Rentables Volkswagen (VW) vz-Investment? 25.08.2026 10:03:37

DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Volkswagen (VW) vz-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Volkswagen (VW) vz-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde die Volkswagen (VW) vz-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 112,10 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Volkswagen (VW) vz-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,892 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Volkswagen (VW) vz-Papiers auf 73,82 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 65,85 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 34,15 Prozent verringert.

Volkswagen (VW) vz wurde jüngst mit einem Börsenwert von 37,28 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: hans engbers / Shutterstock.com

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Volkswagen (VW) AG Vz. 72,38 0,44% Volkswagen (VW) AG Vz.

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